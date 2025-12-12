Личное сопровождение и рекламная кампания: как проходит службу рэпер Macan

С момента прибытия в часть рэперу Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) было предоставлено личное сопровождение для обеспечения его комфорта и безопасности. Об этом сообщает Mash.

© Соцсети

Артисту также был разрешен неограниченный доступ к мобильному телефону, в то время как другим срочникам можно пользоваться связью только в выходные дни. Причиной таких исключений называют его особый статус.

Косолапов служит в офицерской роте элитного ЦСН «Витязь» как единственный солдат-срочник. В связи с этим он носит офицерскую форму, однако не по уставу — без портупеи и с неправильно зашнурованными берцами. Для остальных военнослужащих были доведены правила поведения: запрещено занимать у него деньги, фотографироваться с ним, а также сообщать родственникам и знакомым какую-либо информацию о деятельности Косолапова.

Дополнительно рэперу разрешено продолжать рабочую деятельность для сохранения активности своего лейбла, например, участвуя в рекламных кампаниях, обязательства по которым невозможно перенести на время после службы.

При этом сослуживцы характеризуют Косолапова положительно. По их словам, он «ведет себя адекватно», регулярно ходит на занятия по физподготовке и питается в общей столовой. Отмечается, что хотя ему непросто соблюдать распорядок дня и находиться в изоляции от привычного мира, он старается адаптироваться.