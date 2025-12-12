Лариса отказалась отвечать на вопросы прессы.

Минувшим вечером Лариса Долина выступала в Наро-Фоминске. Это был ее первый выход на сцену после публичной травли, связанной с «квартирным скандалом». Концерт во дворце культуры прошел эмоционально. Лариса не смогла сдержать слез. Она поблагодарила публику за признательность, заявив, что нынешняя ситуация серьезно ее подкосила. Однако после того, как выступление подошло к концу, случился инцидент.

Как пишут в Telegram-канале SHOT, у здания ДК Долину ожидала группа журналистов, попытавшихся взять комментарий по поводу скандалов.

«Вас совесть мучает, что вы квартиру забрали у девушки?» — спросила одна журналистка. Другая добавила острый вопрос: «А почему вы уклонялись от налогов столько лет?».

Долина обратилась к поклонникам

70-летняя исполнительница полностью проигнорировала вопросы прессы и молча прошла мимо. В этот момент в ситуацию грубо вмешались сотрудники ее личной охраны. Телохранители звезды схватили одну из присутствующих там журналисток за руки и попытались отобрать у нее мобильный телефон. На аргументы о неправомерности данных действий они не реагировали. Лариса Долина в этот момент села в черный минивэн и покинула место проведения концерта.