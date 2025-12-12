В Москве начали проверку после угроз семье музыканта Соколовского

Правоохранительные органы в Москве начали проверку после появления сообщений об угрозах, которые, по данным ведомств, поступают в адрес музыканта Влада Соколовского и его маленького сына. Об этом сообщили РИА Новости в полиции.

В полиции уточнили, что по сведениям артиста проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Музыкант опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик, где рассказал, что ему и его жене Ангелине стали поступать угрозы о возможном похищении их ребенка. Супруги заявили, что уже более трех лет получают жуткие сообщения в соцсетях и мессенджерах от двух женщин. Артисты публично попросили обратить внимание на их проблему председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Сын пары родился в феврале 2022 года. Соколовская несколько лет назад признавалась поклонникам, что страдает от сталкинга. Певица не вдавалась в подробности, но говорила, как ей становится не по себе после страшных слов от незнакомого человека. Артистка надеялась, что это временное явление и скоро все прекратится. Позже исполнительница практически перестала делиться моментами из семейной жизни и не показывала фото с ребенком.

У Соколовского также есть дочь от певицы Риты Дакоты. Супруги развелись в 2018 году, однако артистка не препятствует встречам бывшего мужа с ребенком. Девочка проводит по несколько недель с семьей отца, а потом улетает к матери за границу.