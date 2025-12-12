Стало известно, когда продюсер «Ласкового мая» Разин уехал из России

Музыкальный продюсер Андрей Разин, обвиняемый в России в мошенничестве, уехал за границу сразу после возбуждения против него уголовного дела.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Он уехал сразу после возбуждения дела», — рассказал источник.

24 ноября адвокат Асель Мухтарова-Казарновская сообщила, что следствие предъявило Андрею Разину обвинение в крупном мошенничестве за то, что он несколько лет использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым для получения роялти с хитов. По информации правоохранительных органов, благодаря этому музыкальный продюсер заработал около 500 млн рублей. При этом не исключается, что данная сумма может вырасти до конца расследования.

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин объявлен в межгосударственный розыск

Как писали журналисты ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах, в настоящее время Разин скрывается от следствия в США. 12 декабря в СМИ появилась информация, что в Таганский районный суд Москвы поступило ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения в виде заочного ареста.