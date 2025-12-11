"Не дает расслабиться": Ирина Безрукова рассказала об ипотеке

Актриса Ирина Безрукова рассказала о том, как на нее повлиял ипотечный кредит. Об этом сообщает 7Дней.ru. По словам актрисы, два года назад она взяла кредит на покупку загородного дома. Выплачивать ипотеку она будет до 2036 года.

При этом Безрукова утверждает, что кредит держит ее в тонусе. Она объяснила, что ради выплаты ипотеки стала больше работать. При этом никакого стресса из-за кредита, по словам Безруковой, она не испытывает.

«За этот год я выпустила три спектакля, объездила полстраны с гастролями, снималась за границей и в России. Кредит держит меня в невероятном тонусе. Ипотека не дает мне расслабиться», — заявила актриса.

