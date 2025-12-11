Наталья Рудова рассказала о мужчине, который ей бы подошел

Актриса Наталья Рудова рассказала о том, каким должен быть мужчина, чтобы заслужить ее внимание. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

На премьере комедии «Невероятные приключения Шурика» 42-летняя актриса рассказала, что в данный момент одинока. Она добавила, что заинтересовать ее мог бы мужчина, который зарабатывает не меньше, чем она сама.

«Я не знаю, что должен сделать парень, чтобы я влюбилась. Альфонсов я не рассматриваю. Я самодостаточная личность. Я себя люблю. Поэтому парень, как минимум должен зарабатывать, как я. Как максимум, хотелось бы больше, чтобы он чувствовал себя увереннее», — заявила она.

Как объяснила актриса, в ином случае разница в заработке «сожрет» мужчину, и они не смогут выдержать совместного быта.

«В какой-то момент его сожрет то, что я зарабатываю больше. А я как буду в отпуск ездить? Я работаю сама. Я сама зарабатываю. Есть мой уровень материальный, который я заслужила. Я работаю много лет. И очень тяжело. И я не готова отказываться от этого уровня жизни. Не верьте, кто скажет, что иначе. Все равно это разобьется об быт!» — объяснила актриса.

Рудова также добавила, что ей часто пишут в соцсетях, но она никогда не отвечает и принципиально не пишет первой. Кроме того, она редко ходит на свидания, потому что ей мало кто нравится.