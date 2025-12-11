Долина обратилась к поклонникам

Народная артистка РФ Лариса Долина в четверг, 11 декабря, проводит концерт во дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске. Перед выступлением она поблагодарила поклонников, пишет РИА Новости.

По данным агентства, концертный зал Наро-Фоминска заполнен примерно на 80%, публика встретила артистку аплодисментами.

«Добрый вечер, дорогие мои друзья! Я бесконечно благодарна вам за то, что вы пришли — значит, вы все еще неравнодушны ко мне и моему творчеству, значит, вы меня поддерживаете. Это совершенно бесценно. Спасибо вам огромное», — заметила Долина.

Певица выразила надежду, что вечер будет теплым и сердечным. Она уточнила, что привезла программу, которая состоит как из хитов, так и новых песен.

Творчество и музыка спасают людей от всего самого плохого и дрянного, констатировала исполнительница.