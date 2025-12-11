Дочь Даны Борисовой вернулась в мамин дом после примирения

Конфликт Даны Борисовой и ее дочери Полины, судя по всему, исчерпан. Ведущая помирилась с наследницей вскоре после совместного интервью Алене Блин.

© Соцсети

Сегодня Полина вышла на связь из материнского дома. Короткий ролик она опубликовала в своем телеграм-канале.

«Снова съемочки, еще и с мамой! У нас мир, дружба, жвачка?» — спросила Полина, глядя на маму. «Конечно!» — подтвердила ведущая. «Мы с мамой поговорили, очень у нас был душевный разговор, и решили жить вместе! Мне очень не хватает мамы, мама пообещала…» — не договорила девушка. «Пообещала быть хорошей мамой», — закончила фразу Борисова-старшая.

Подписчики обрадовались долгожданному воссоединению мамы и дочки, однако кто-то выразил опасение, что этот мир продержится лишь до следующего парня.

«Очень хорошо, что поговорили и, в конце концов, наладили взаимоотношения», «Мир до следующего парня», «Молодцы, что помирились, рад за вас, Полин», — написали фолловеры младшей Борисовой.

Ранее Дана и ее дочь назвали причину конфликта. Полина пожаловалась, что мама сделала все возможное, чтобы ее не трудоустроили в телекомпанию. Дана позвонила несостоявшейся начальнице дочери и сказала, чтобы та не брала Полину на работу. Девушку это сильно обидело.