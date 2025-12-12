Бывший муж Бритни Спирс снялся без трусов для женского журнала

Lenta.ruиещё 3

Американский манекенщик, актер и фитнес-тренер иранского происхождения Сэм Асгари в откровенном виде снялся для женского эротического журнала Playgirl. Соответствующие фото опубликованы на сайте издания.

Бывший муж Бритни Спирс снялся без трусов
© Global Look Press

Так, на одном размещенном кадре бывший муж популярной певицы Бритни Спирс позировал без трусов на фоне пальм, прикрывшись полотенцем. На другом фото 31-летний мужчина предстал в черных кожаных штанах, верхние пуговицы которых были расстегнуты.

Кроме того, Асгари продемонстрировал фигуру в черных трусах-боксерах и шелковом халате, который частично обнажал его плечи.

О разводе Бритни Спирс и Сэма Асгари стало известно в середине августа 2023 года. Причиной разрыва, по словам мужчины, стали непримиримые разногласия.