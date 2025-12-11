Стало известно, как мошенники смогли обмануть Долину

В СМИ появилась информация о том, как именно телефонные мошенники смогли обмануть певицу Ларису Долину. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Согласно информации издания, мошенники обманули Долину при помощи технологии нейролингвистического программирования (НЛП). Такой вывод следует из материалов суда.

Как сообщает источник, преступники давили на усталость и эмоции, а потом поделились с Долиной сложной легендой о «спецоперации». В результате певица перевела мошенникам 175 миллионов рублей, а позже выставила на продажу свою квартиру в Москве.

Ранее суд ознакомился с видеозаписью сделки по продаже квартиры Ларисы Долиной.