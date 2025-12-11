Риелтор Долиной оказался экспертом по мошенническим схемам

Риелтор, который помогал певице Ларисе Долиной продавать ее квартиру в Москве, оказался экспертом по мошенническим схемам. Он разбирался в уловках аферистов и советовал, как не оказаться жертвой злоумышленников.

Об этом в четверг, 11 декабря, сообщил RT.

— Риелтор, продававший квартиру Долиной, оказался экспертом по мошенническим схемам на рынке недвижимости. Он выступал в СМИ, рассказывая, как обезопасить себя от недобросовестных продавцов и «не подарить квартиру мошенникам», — говорится в материале.

По словам адвоката покупательницы квартиры Долиной, певица лично обратилась в агентство — ей ответил дежурный риелтор. Во время сделки он был вместе с ней в банке и проверял все документы.

Ранее стало известно, что правоохранители вызвали риелтора на допрос в качестве свидетеля. Он дал показания, что певица сама обратилась к нему. Покупательница квартиры Долиной нашла объявление о продаже недвижимости на одной из платформ в интернете. Женщина не сомневалась во вменяемости певицы во время сделки. Само дело стало резонансным и дошло до Верховного суда России. Какое решение может принять ВС и как это повлияет на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».