Музыкальный критик Сергей Соседов поделился с «Абзацем» историей о том, как он потерял 10 миллионов рублей, вложенных в крупный банк из Ханты-Мансийского автономного округа. Эта кредитная организация внезапно прекратила свою деятельность в 2017 году, оставив сотни клиентов без средств, заявил он.

Соседов отметил, что вложил деньги не «в какой-то левый банк», а в один из лучших банков страны на тот момент», и вдруг его закрыли. После отзыва лицензии вкладчики были поставлены перед фактом без каких-либо объяснений.

Часть своих сбережений шоумен смог вернуть, однако значительная сумма и проценты исчезли навсегда. Эта проблема имела массовый характер — в тот период банки закрывались десятками, отметил критик.

Ранее Общественная служба новостей опубликовала интервью с Сергеем Соседовым, в котором он выразил мнение, что певица Лариса Долина потеряла свое место на российской эстраде и не сможет восстановить свою репутацию.

Соседов подчеркнул, что Долина больше не является символом музыкальной индустрии и ее вражда с народом достигла такого масштаба, что ее репутация уже не сможет восстановиться.