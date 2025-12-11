Клава Кока прокомментировала уход из Black Star: «Путь будет тернистым»

Певица Клава Кока заявила, что уже столкнулась с первыми сложностями после ухода из лейбла Black Star, но считает этот путь хоть и тернистым, но интересным. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

Ранее Клава Кока завершила 10-летнее сотрудничество с Black Star. Генеральный директор компании Павел Курьянов отмечал, что за эти годы артистка превратилась из неуверенной начинающей исполнительницы в успешную и самостоятельную звезду.

По словам Клавы Коки, она задумалась об уходе за три года до окончания контракта и решила, что хочет попробовать взять всю ответственность на себя, так как ей захотелось «какого-то развития».

«Первые дни свободного плавания, скажем так, уже немножко сложные. Я уже пару дней бизнеследи… Нужно собрать всю команду, нужно понять, кто чем будет заниматься. Распределить финансирование, понять, куда можно тратить, а куда нельзя», — пояснила исполнительница.

Она подчеркнула, что все больше использует знания, получение в РАНХиГС, где она обучалась на «Управлении персоналом».

«Приятно в этом снова разбираться, в это снова погружаться. Пусть путь будет тернистым, но интересным», — уверена артистка.

Кока также отметила, что открыто обсудила свой уход с соучредителями Black Star — Павлом Курьяновым и Вальтером Чассем и им «удалось нащупать пути расхода», а также остаться «в очень близких отношениях».