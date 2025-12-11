«Светильник упал»: Лоза рассказал о происхождении гор на планете

Певец Юрий Лоза заявил, что горные образования можно классифицировать по нескольким типам. Например, столовые горы, как он утверждает, представляют собой «окаменевшие стволы огромных доисторических растений». Однако большинство из них, по его мнению, являются «морщинами Земли», возникшими из-за внешних воздействий, передает «Абзац».

По словам Лозы, в старинных русских летописях говорится, что было раньше три светильника – Солнце, Луна и так называемая Лилия. Последней на небе уже нет, зато есть след ее падения, отметил артист.

«Этот светильник упал, разрушился, что и послужило катастрофой, которая сдвинула материки и откуда появились вот эти горные образования. Это как будто сморщилась немножко Земля», – подчеркнул певец.

Как уточнил он, Антарктида, которую часто представляют как высокую ледяную стену, не участвует в формировании горных массивов. По словам певца, этот вид рельефа образуется благодаря тектоническим сдвигам.

Ранее Лоза резко высказался о популярной песне «Матушка» Татьяны Куртуковой, которая уже больше года остается на лидирующих строчках в хит-парадах.