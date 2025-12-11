Юрий Лоза в очередной раз оскорбил Клаву Коку

Певица Клава Кока ранее объявила, что покинула лейбл Black Star. Теперь исполнительница намерена своими силами строить карьеру в музыкальной сфере, однако не все ее коллеги разделяют уверенность в успехе этой затеи. Одним из таких певцов оказался Юрий Лоза.

По его мнению, после ухода из коллектива у Коки не осталось покровителей, которые будут помогать продвигать ее музыку.

— Любой артист, а особенно тот, который не умеет петь, не имеет сильной музыкальной базы, покидая крупные проекты, всегда остается без денег, контрактов и зрителей. Боюсь, что в случае с Клавой Кокой мы можем ожидать именно такого расклада, — предположил Лоза.

По его мнению, Клава Кока абсолютно безнадежна и у нее нет вокальных данных, чтобы оставаться «на плаву» в музыкальной сфере, сообщает Общественная Служба Новостей.

Психолог Марианна Абравитова объяснила резкость со стороны артиста. По ее словам, добродетельным Лозу назвать нельзя, поскольку он имеет «желчный» склад характера.

Она прокомментировала поведение исполнителя на фоне его высказываний о молодых певцах. Он говорил, что стиль и музыка певицы Клавы Коки не имеют ничего общего с настоящим творчеством, но сейчас есть тренд на безвкусицу, что обеспечивает девушке популярность.

В последнее десятилетие музыкант и композитор Лоза не выпустил ни одного хита, зато приобрел статус одного из главных комментаторов больших инфоповодов и скандалов. Он полагает, что против него объявлен заговор.