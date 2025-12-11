Волочкова отреагировала на новости о расставании дочери с мужем

Балерина Анастасия Волочкова опровергла слухи о расставании дочери Ариадны с бизнесменом Никитой Григоряном.

По словам артистки, подобные инфоповоды являются не просто сплетнями, а попыткой привлечь внимание аудитории за счет упоминания ее имени.

— Сейчас только что мне Ариадна прислала голосовое сообщение о том, что у них все в порядке с Никитой, что это просто какие-то сплетни. Не знаю, откуда это все пошло. Кому-то неймется! Но я понимаю, почему. Потому что нужно зацепить опять имя Анастасии Волочковой! — передает слова балерины StarHit.

Дочь балерины вышла замуж в апреле 2025 года.. У молодоженов было две свадьбы — в Санкт-Петербурге, которую устроила мать невесты, и в Москве, где балерина не присутствовала.

Волочкова среди прочего обвинила в завистливости певца Александра Серова, который обрушился на нее с критикой за выход на футбольное поле. По словам артистки, музыкант — уже стареющий, никому не интересный человек, которому в этой ситуации стоило промолчать.

Незадолго до этого Волочкова поучаствовала в матче в составе мужской команды в футболке с номером знаменитого футболиста Лионеля Месси, а потом ушла на замену из-за боли в суставах. После этого ее раскритиковали, в том числе и решивший не оставаться в стороне Серов.