Ресторан Собчак стал участником двух судебных разбирательств

Бизнес журналистки Ксении Собчак оказался в центре внимания арбитражного суда. ООО «Манила» стало участником двух судебных разбирательств, оба из которых инициированы поставщиками, передает «Звездач».

Первый иск был предъявлен ООО «Оптиком СПБ» на сумму 33 тысячи 313 рублей. Суд рассмотрел дело в упрощенном порядке и оперативно прекратил производство. Вероятно, Собчак удалось найти компромиссное решение.

Второе дело все еще находится в процессе рассмотрения. Компания «Восток-Запад» требует взыскать с ООО «Манила» 23 тысячи 724 рубля за ненадлежащее исполнение договора поставки. Как и в первом случае, суд рассматривает дело в упрощенном порядке.

ООО «Манила» — компания, совладельцами которой выступают Ксения Собчак и Антон Пинский. Предприятие занимается ресторанным бизнесом.

В конце октября стало известно, что Ксения Собчак может переехать в Европу. По слухам, она подала документы на вид на жительство в Испании и даже приобрела пентхаус в живописном Марбелье. Телеведущая, в свою очередь, заверила, что «живет и работает в России».