Тяжелая утрата и отношения с сыном: как живет Дмитрий Ульянов

Актер Дмитрий Ульянов рассказал, как пережил смерть своего отца и какие у него отношения с сыном. В передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» он признался, что утрата родителя стала для него тяжелым испытанием.

По словам артиста, его родители заразились коронавирусом во время отдыха в санатории в Крыму в разгар пандемии. Отец Ульянова умер на 91-м году жизни.

«При этом за всю жизнь он не болел ничем глобальным. Ну возраст все же… А мама, как человек, который прожил с папой всю жизнь, она молодец. Перенесла его смерть более стойко, нежели даже я», — рассказал актер.

Ульянов отметил, что его папа любил путешествовать: он работал в авиации и порой ему попадались крайне интересные командировки. Например, Борис Ульянов не один год прожил в Берлине.

«И знаете, папа был человеком, который вывозил авиацию. За то время, что там пробыл, он успел выучить язык и подружиться с немцами, но фашистов ненавидел», — поделился актер.

Дмитрий сам стал отцом в 2004 году: его супруга Юлия Барышевская родила ему сына, которого назвали Борисом. Ульянов признается, что сейчас парень уже практически на голову выше него. Кроме того, он самостоятельный и имеет собственные взгляды на жизнь. Впрочем, родителей это лишь радует.

Актер много проводил времени с наследником, пока тот был маленьким. Тогда Ульянов еще не служил в театре и лишь снимался в кино. Между съемками Дмитрия было по несколько свободных месяцев, которые он мог посвящать семье.