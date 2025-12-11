«Брак поневоле», огромный талант и отвратительный характер: судьба Михаила Светина

Сегодня популярному актеру Михаилу Светину, сыгравшему более ста ролей в кино, могло бы исполниться 96 лет. Как сложилась жизнь артиста, и почему он так и не смог закончить театральный вуз, разбиралось издание «Аргументы и факты».

Михаил Светин родился в 1929 году в Киеве, но во время войны его документы были утеряны, а затем паспортистка по ошибке написала 1930-й, сделав будущего народного артиста на год моложе. При рождении он получил имя Михаил Соломонович Гольцман. Но зрителям известен под псевдонимом Светин, который в итоге и стал официальной фамилией.

Смешить окружающих маленький Миша начал с детства. Он был талантливым ребенком, играл в шашки, в шахматы, хорошо читал стихи. В эвакуации в Ташкенте в 11 лет уже зарабатывал, торгуя с мамой на рынке, и крутил на продажу папиросы, выучил узбекский язык. Но в школе были проблемы. Михаил не хотел учиться, срывал уроки и с трудом дотянул до 8-го класса.

В итоге Михаил Светин закончил музучилище по классу гобоя и именно там понял, что хочет быть актером. Однако в московских вузах рассмотреть его талант не смогли. Приемные комиссии не устраивала щербинка между резцами, некрасивое лицо и рост – всего 152 сантиметра.

Играть Светин учился не в театральном училище, а в провинциальных театрах. 12 лет он колесил по стране - Камышин, родной Киев, Пенза, Кемерово, Иркутск, Петрозаводск, казахстанский Петропавловск - и затем признался, что этот опыт был, возможно, ценнее всех театральных училищ, вместе взятых.

Тяжелый характер

Способности Михаила Светина оценил Аркадий Райкин и пригласил в свой театр. Однако чрезмерное самомнение, желание пить, гулять, опаздывать и поучать самого Райкина привели к его увольнению.

Настоящую популярность Светин получил благодаря кино, при том, что первая роль, которая запомнилась зрителям (в комедии Леонида Гайдая «Не может быть!»), досталась ему лишь в 44 года.

Многие режиссеры ценили талант актера. Его приглашали Динара Асанова, Элем Климов, Георгий Данелия. Но отвратительный характер часто подводил его. Именно из-за обидчивости и несговорчивости Светин рассорился с Данелией, о чем потом сильно жалел.

«Я потерял близкого мне по духу режиссера. Эта заноза торчит в душе всю жизнь», - признавался он.

Светин сыграл инженера Брунса в захаровских «12 стульях», «пентюха» в «Любимой женщине механика Гаврилова», начальника вокзала в «Безымянной звезде» и даже маленькие его роли запоминались зрителям. Но огромную популярность он получил после выхода на экраны «Чародеев», где сыграл Фому Брыля.

«Слава была такая, что без кепки и черных очков выйти на улицу было нельзя. Прохожие кричали: «Главное, чтобы костюмчик сидел!»», - отмечает издание.

Личная жизнь

Михаил Светин встретил свою любовь в Камышинском театре и очень быстро сделал предложение. Бронислава Проскурнина была на 12 лет его моложе, а спектакль, в котором они вместе играли, назывался «Брак поневоле».

Они прожили вместе более полувека, и актер звал жену: БронЯ. Когда он отказывал выдающимся режиссерам, например, Гайдаю, она говорила мужу: «Дурак!». Но продолжала любить.

Напомним, что Бронислава Проскурнина ушла из жизни в 2022 году. Впервые Проскурина появилась на экранах в фильме 1978 года «Не все коту масленица», но зрителю она стала известна после экранизации романа Федора Абрамова «Дома». Также она играла в фильмах «Предел возможного», «Бесы» и в биографическом фильме «Главное, чтобы костюмчик сидел», который был посвящен ее мужу. Кроме того, вместе с мужем Бронислава выступала на сценах театров в Кемерово, Иркутска, Петропавловска, Киева, Петрозаводска и Санкт-Петербурга.