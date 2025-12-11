Уехавший из РФ бывший ведущий Первого канала похвастался преимуществом Израиля

Бывший ведущий телепередачи «Контрольная закупка» на Первом канале Антон Привольнов, который уехал из России в Израиль, заявил, что ему очень нравится теплый климат в стране.

По словам журналиста, в Тель-Авиве, где он проживает, зимой температура воздуха составляет 23 градуса. Он отметил, что в холодное время года в городе примерно такая же погода, как в Москве летом.

— Это действительно делает людей более счастливыми. Когда ты просыпаешься, открываешь глаза, смотришь, и опять солнце, ты думаешь: зашибись! — рассказал Привольнов в эфире YouTube-канала Sheinkin40.

Также Привольнов отметил, что в Израиле русскоязычных мигрантов, которые часто жалуются на отсутствие привычных комфортных условий, называют «тыквенный латте». Он назвал таких людей «избалованными созданиями» и выразил мнение, что им не хватает этого вида кофе. При этом ведущий подчеркнул, что абсолютно не согласен с таким мнением.

Ранее Антон Привольнов также пошутил о высоких ценах в Израиле и добавил, что недвижимость в стране также очень дорогая. По его словам, аренда однокомнатной квартиры на одной из центральных улиц Тель-Авива обойдется в 3,5 тысячи евро в месяц.