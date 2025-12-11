Причина неизвестна: Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц развелись

Александр Котлеткин
Совместная фотография из соцсетей артистов
Совместная фотография из соцсетей артистов 
© Соцсети
Совместная фотография из соцсетей артистов
© Соцсети 
© Соцсети
Актеры Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц на премьере заключительной части новогоднего альманаха "Елки последние" в кинотеатре "Октябрь"
Актеры Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц на премьере заключительной части новогоднего альманаха "Елки последние" в кинотеатре "Октябрь" 
© РИА Новости
Совместная фотография из соцсетей артистов
Совместная фотография из соцсетей артистов 
© Соцсети

Совместная фотография из соцсетей артистов
Совместная фотография из соцсетей артистов 
© Соцсети
Совместная фотография из соцсетей артистов
Совместная фотография из соцсетей артистов 
© Соцсети
Совместная фотография из соцсетей артистов
Совместная фотография из соцсетей артистов 
© Соцсети
Актеры Марк Богатырев в роли Григория Мелехова и Татьяна Арнтгольц в роли Аксиньи Астаховой в сцене из музыкально-драматического спектакля "Тихий Дон" по мотивам произведения Михаила Шолохова в постановке режиссера Дмитрия Петруня на сцене театра "Русская песня" в Москве
Актеры Марк Богатырев в роли Григория Мелехова и Татьяна Арнтгольц в роли Аксиньи Астаховой в сцене из музыкально-драматического спектакля "Тихий Дон" по мотивам произведения Михаила Шолохова в постановке режиссера Дмитрия Петруня на сцене театра "Русская песня" в Москве 
© РИА Новости

Актер Марк Богатырев и актриса Татьяна Арнтгольц расстались. Сегодня их брак был официально расторгнут. Как сообщает издание Thevoicemag.ru, инициатором разрыва стал Марк. 10 ноября он подал исковое заявление о разводе в мировой суд № 406 Нижегородского района.

Арнтгольц и Богатырев познакомились в 2017 году на съемках проекта «Наживка для ангела». Отношения пары начались, когда актер попал в больницу. Татьяна позвонила Марку и договорилась с ним о встрече после выписки. Спустя три года артисты стали мужем и женой. В 2021 году Марк и Татьяна стали родителями.

Осенью 2025 года в СМИ появились первые слухи о проблемах в семье артистов. Что конкретно произошло между Арнтгольц и Богатыревым — неизвестно. Марк и Татьяна с теплотой отзывались друг о друге в беседах с журналистами и не выносили на публику какие-либо разногласия.

Пока что о разрыве высказался лишь Богатырев.

«Время всегда расставляет всё на свои места... Знаки препинания уходят в прошлое, а осенний ветер задувает горячее метисовое сердце... Что-то очень близкое вдруг становится далеким», — написал Марк в социальных сетях.
