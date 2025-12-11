Причина неизвестна: Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц развелись

Актер Марк Богатырев и актриса Татьяна Арнтгольц расстались. Сегодня их брак был официально расторгнут. Как сообщает издание Thevoicemag.ru, инициатором разрыва стал Марк. 10 ноября он подал исковое заявление о разводе в мировой суд № 406 Нижегородского района.

Арнтгольц и Богатырев познакомились в 2017 году на съемках проекта «Наживка для ангела». Отношения пары начались, когда актер попал в больницу. Татьяна позвонила Марку и договорилась с ним о встрече после выписки. Спустя три года артисты стали мужем и женой. В 2021 году Марк и Татьяна стали родителями.

Осенью 2025 года в СМИ появились первые слухи о проблемах в семье артистов. Что конкретно произошло между Арнтгольц и Богатыревым — неизвестно. Марк и Татьяна с теплотой отзывались друг о друге в беседах с журналистами и не выносили на публику какие-либо разногласия.

Пока что о разрыве высказался лишь Богатырев.