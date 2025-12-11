Адвокат Блиновской рассказала, где сейчас находится блогер

Блогер Елена Блиновская продолжает ждать этап в колонию, уже будучи осуждённой. Вопреки ожиданиям «королева марафонов», получившая 5 лет лишения свободы, всё ещё остаётся в стенах следственного изолятора. О её текущем статусе Super рассказала адвокат Наталия Сальникова.

© Московский Комсомолец

Перевод осуждённого в исправительное учреждение — прерогатива Федеральной службы исполнения наказаний. Как поясняет защитник, решение может быть принято буквально в любой день, но точные сроки остаются неясными.

«Вопрос распределения зависит от ФСИН. Решение может быть вынесено в один день, но когда именно — неизвестно», — заявила правозащитница.

Пока Блиновская ожидает этапирования, её защита анализирует дальнейшие шаги. Как сообщила Наталия Сальникова, кассационная жалоба на приговор ещё не направлена в суд. Этот процесс требует тщательной оценки перспектив.

Кроме того, Сальникова добавила, что прежде чем подать кассацию, необходимо оценить перспективу ее удовлетворения.