Макаревич* бросил последний бизнес в России

Telegram-канал Mash сообщил, что музыкант Андрей Макаревич* (признан иноагентом в России) «бросил» свой последний бизнес в РФ после того, как суд прекратил охрану товарного знака «Смак» по иску ресторана «Шмак». Mash отмечает, что на компанию, связанную с Макаревичем*, были зарегистрированы три товарных знака.

Mash рассказал, что Макаревич* был совладельцем компании «Тот самый Смак», которая занималась защитой товарных знаков бренда и выпускала программу «Смак». Telegram-канал подчеркивает, что компания была «последним делом» музыканта в России - прекращение деятельности индивидуального предпринимателя (ИП) он зарегистрировал в 2023 году.

Макаревича* признали иноагентом в сентябре 2022 года. Музыкант пытался оспорить решение Минюста РФ, но суд отклонил его иск.

В решении суда отмечалось, что Макаревич* «открыто поддерживает заявления антироссийской направленности, затрагивающие тему специальной военной операции». В последние годы Макаревич* живет в Израиле.

