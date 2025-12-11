Стало известно о проблеме в отношениях Ирины Шейк с экс-супругом Жизель Бюндхен

Супермодель и бизнесвумен Ирина Шейк не может вступить в серьезные отношения с экс-супругом коллеги Жизель Бюндхен, футболистом Томом Брэди, из-за плотного графика.

© Газета.Ru

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера.

«Главная причина, по которой они до сих пор не вступили в полноценные отношения, — их чрезвычайно плотный график», — заявил источник, близкий к паре.

Собеседник таблоида рассказал, что Ирина Шейк и Том Брэди в данный момент не готовы к серьезным отношениям, однако по возможности «находят время друг для друга».

«Оба ни с кем больше не встречаются, но если кто-то спросит, оба официально свободны», — отметил инсайдер.

В июне 2023 года Ирину Шейк заметили в компании легенды американского футбола Тома Брэди. Пара не афишировала свой роман, но не скрывалась от папарацци. Влюбленные на время расставались, а недавно вновь возобновили отношения.

В 2017 году знаменитость родила дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера. Супермодель не была официальной женой артиста и рассталась с ним в 2019 году.