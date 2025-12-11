Костюм медсестры и кошечка: Бузова раскрыла интимные подробности своей жизни

Певица Ольга Бузова призналась, что любит ролевые игры. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», об этом она сказала во время общения с журналистами на премьере фильма «Невероятные приключения Шурика» в Москве.

По словам артистки, она уже неоднократно перевоплощалась, чтобы удивить своих избранников. Она надевала «костюм медсестры» и не только.

«Зайчик, кошечка, пингвин. Я люблю это, да. Когда я в отношениях, я всегда радую своего молодого человека», — поделилась Бузова.

Исполнительница также упомянула своих бывших мужчин, отметив, что каждые отношения для нее были «приключениями» с эмоциональными качелями.

Ранее Бузова заявила, что поп-музыка — это универсальный язык, который объединяет самых разных слушателей. Артистка уверена, что «попса жила, живет и будет жить», а потому быть «попсовым артистом — это круто».