«Забрали все»: Долина влезла в долги из-за мошенников

Певица Лариса Долина оказалась в долгах из-за мошенников. Об этом заявил директор исполнительницы Сергей Пудовкин, передает «Абзац».

Более года Долина остается участницей судебного спора о продаже квартиры в Москве. По версии артистки, изначально она сама стала жертвой мошенников при отчуждении жилья, после чего продала квартиру Полине Лурье. Однако по итогам судебных разбирательств право собственности на недвижимость было возвращено артистке. Данная ситуация вызвала широкий общественный резонанс.

По словам Пудовкина, Долину «раздели демоны». Как отметил собеседник Telegram-канала, они «забрали все, что она копила». Певицу «обнулили», добавил он.

Директор отметил, что в результате описанных событий у артистки образовалась значительная задолженность. Мошенники поставили под угрозу единственное доступное ей жилье, что в итоге привело к продаже квартиры, отметил Пудовкин. Он также добавил, что Долина, находясь под международными санкциями, сталкивается в России с крайне агрессивной реакцией, где ей «просто желают смерти».