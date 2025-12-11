Российская певица Лариса Долина следовала всем указаниям мошенников, по поручению которых продала квартиру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Певица Лариса Долина © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Отмечается, что согласно указаниям аферистов артистка осуществила переводы денежных средств со своего счета в общей сумме 103 990 880 рублей. Большая часть этих средств была переведена через мобильное приложение, другая часть — наличными неизвестным Долиной лицам.

В ноябре народная артистка России Лариса Долина оказалась в эпицентре громкого скандала после продажи своей столичной квартиры. Певица заявила, что стала жертвой мошенников и подала иск в суд. Он встал на сторону Долиной и вернул ей жилье, при этом не обязав выплатить деньги покупательнице недвижимости Полине Лурье.

В итоге та осталась и без квартиры, и без уплаченных за нее 112 млн руб. Такой поворот вызвал бурю возмущения: пользователи соцсетей начали спорить о справедливости решения, а на артистку обрушился поток критики, фактически приведший к ее «отмене» в медиа. Теперь спор дошел до Верховного суда, который рассмотрит жалобу Лурье на вердикты нижестоящих инстанций.