«Чего вы слушаете»: что известно о скандале с Юрием Антоновым

Ряд СМИ сообщили о грандиозном скандале с участием музыканта Юрия Антонова — якобы он устроил «ждунам-артистам» настоящую головомойку и угрожал следствием. Как сообщает «Царьград», композитор опроверг эти слухи, назвав их «брехней».

«Высказывания» о «гастролерах

В последние годы Антонов крайне редко появлялся на публике — новости о нем в основном касались состояния здоровья. Из-за этого выход на «Новой Песне года» стал неожиданностью сам по себе, а журналисты ждали артиста за кулисами ради комментариев.

Вскоре один из каналов на платформе «Дзен» заявил, что музыкант якобы возмущается артистами, которые в трудный для России момент собрали чемоданы и уехали, а теперь потянулись обратно, поскольку предстоит «жирный сезон». Утверждалось, что он упомянул и некоторые фамилии, в том числе комика Александра Ревву и певицу Кристину Орбакайте.

«Когда стране тяжело, ты не только за себя отвечаешь. Ты — лицо, тебя смотрят миллионы. Уехал, хлопнув дверью, — это твой выбор. Но тогда будь честен до конца и не возвращайся делать вид, что ничего не было», — растиражировали в Сети слова, якобы сказанные Антоновым.

Пошли даже слухи, что музыкант якобы готов написать заявление в правоохранительные органы. Причем речь не только об артистах, но и о продюсерах, редакторах и директорах каналов, которые им помогают.

«Это брехня»

При этом на самой «Новой Песне года» Антонов признался, что «устал чудовищно» от новогодней суеты, а также рассказал, что планирует встречать Новый год с друзьями. Кроме того, рассказал про свой дом: что закончил ремонт и вычистил пруд, где живут карпы.

В комментарии «Царьграду» Антонов заявил, что никакого конфликта на «Новой Песне года» не было, а приписываемые ему высказывания о вернувшихся звездах — фейк.

«Нет. Это брехня, вранье. Чего вы слушаете», — сказал артист.

Отметим, что во время общения с журналистами на «Новой Песне года» Антонов также рассказал, что не будет смотреть телевизионные программы 31 декабря. Композитор добавил, что не любит и свои публичные появления в передачах.