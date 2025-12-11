Богатырев и Арнтгольц развелись

Актеры Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц официально развелись. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд Нижегородского района Москвы удовлетворил требования Богатырева к Арнтгольц о расторжении брака. Отмечается, что артисты и их представители не пришли на заседание. Они попросили рассмотреть бело без них.

О том, что Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев разводятся после пяти лет брака, стало известно 12 ноября. По данным СМИ, инициатором развода выступил Богатырев — именно он подал заявление о расторжении брака в мировой суд. Однако сам актер в беседе с Super.ru эту информацию опроверг: «Это все слухи. Мы пока не разводимся. Какая-то ошибка».

Тем не менее, в суде факт подачи заявления подтвердили, что вызвало новую волну обсуждений. За день до того, как информация о разводе попала в прессу, Богатырев разместил в личном блоге загадочный пост, в котором написал, что «только время расставит все по своим местам», сопроводив его образным текстом о переменах и неизбежном будущем. Подробнее в материале «Газеты.Ru».