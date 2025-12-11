«Мама, я скоро умру»: что известно об угрозах семье Влада Соколовского

Певец Влад Соколовский рассказал, что дело о сталкерах, угрожающих его семье, направлено в Следственный комитет (СК) России. Что известно об угрозах, разбиралось издание News.ru.

Ранее Соколовский сообщил в соцсетях, что его семье угрожали похищением сына Давида. В частности, в мессенджерах им писали о том, что «не будет твоего сладенького скоро», а также выслали фотографии ребенка, наклеенные на надгробия на кладбище.

По словам Соколовского, эта ситуация длится уже три года. Угрожают не только похитить сына, но и расправиться с семьей, в том числе с помощью кислоты. При этом Соколовский пожаловался, что правоохранительные органы не уделяли «достаточно внимания ситуации».

При этом скриншоты сообщений, переданные семьей певца редакции, свидетельствуют о том, что Соколовскому и его жене отправляли стикеры с гробом и сообщения «Мама, я скоро умру». А также преследователи знали, где живет певец, его жена и сын.

Дело о сталкерах направлено в Следственный комитет России и находится на контроле у главы ведомства Александра Бастрыкина, отметил Влад Соколовский.

«Он дал поручение, мы написали дополнительные заявления. И этих женщин разыскивают, ищут по базам», — пояснил артист.

В свою очередь юрист Вадим Багатурия посоветовал семье певца также обратиться в прокуратуру, подчеркнув, что скриншоты угроз и сообщения, присланные семье Соколовского, являются вещественными доказательствами.

«Вместо того чтобы бесконечно писать заявления в полицию, певцу надо единожды посетить прокуратуру, изложить свою позицию и потребовать провести процессуальную проверку на определение наличия в действиях подозреваемой признаков приготовления к убийству, либо похищению малолетнего», — отметил юрист.

Он обратил внимание на то, что в рамках следственной проверки сталкера могут подвергнуть психиатрической экспертизе.

