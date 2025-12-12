Клава Кока раскрыла обстоятельства ухода из Black Star

Певица Клавдия Высокова, известная под псевдонимом Клава Кока, рассказала, когда решилась на уход с лейбла Black Star. Ее слова передает StarHit.

По словам артистки, она готовилась к самостоятельности в качестве артистки в течение последних нескольких лет.

«Думала об этом года три. Еще за три года до окончания контракта размышляла, как буду действовать дальше. Стоит ли отправиться в свободное плавание или попробовать все-таки дальше двигаться с лейблом?» — сообщила Кока.

Также Клавдия призналась, что первые дни после расставания с Black Star были сложными — пришлось самой разбираться со своими финансами.

Ранее стало известно, что певец Алишер Мирзохонов, известный под псевдонимом Natan, признался, что собирается уйти из лейбла Black Star вслед за своей коллегой Клавой Кокой.