Шура обратился к Долиной

Певец Александр Медведев, более известный как Шура, выступил в поддержку Ларисы Долиной, которая оказалась в центре громкого скандала после истории с квартирой.

Во время беседы с журналистами на концерте «Танцы! ёлка! МУЗ-ТВ» артист призвал общественность воздержаться от поспешных выводов, подчеркнув, что критикующие певицы люди не знают всех подробностей случившегося.

«Это моя хорошая, очень хорошая девчонка, хорошая подруга. Ребята, вы не знаете всего, что произошло. Да, мы все думаем: "Так не могло быть". Могло!», — эмоционально высказался Шура.

Певец выразил твёрдую уверенность в том, что его коллега сумеет преодолеть возникшее давление.

«Ларочка переживёт — и ладно. Ларис, я тебя люблю, ты знаешь», — обратился он к Долиной.

По мнению Медведева, певица стала жертвой продуманного и изощрённого мошенничества.

Долина появилась на публике на фоне скандала с квартирой

В результате судебного разбирательства по делу о продаже квартиры Ларисы Долиной недвижимость была возвращена владелице, однако покупательница Полина Лурье лишилась и денег, и жилья, что вызвало бурную реакцию общественности.