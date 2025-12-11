Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иностранным агентом) продает свое вино, сознанное из сырья с территории Палестины. Об этом пишет РИА Новости.

Виноград, используемый музыкантом и его женой Эйнат Кляйн, собирают в районе еврейского поселения Бейт-Эль на Западном берегу реки Иордан. В аннотации к напитку ООН, поясняет агентство.

Ранее Макаревич пожаловался на висящую у него на спине Россию. Он отметил, что продолжает помогать обычным украинцам, однако все равно остается для них русским. «Страна, где я родился, она все равно у меня на спине висит. Мне это очень мешает», — сказал исполнитель.

При этом заявил, что не жертвует деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ). По его словам, он опасается, что построенная на его средства ракета может упасть на Москву и лишить жизни его сына.