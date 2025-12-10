Певица Лариса Долина появилась на публике на фоне скандала с квартирой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что Долина пела на церемонии награждения в Москве. После выступления она сфотографировалась с фанатами и поспешила уйти. Разговаривать с прессой певица не стала, как и комментировать ситуацию с квартирой и новости о тайном дворце. Уезжала артистка на тонированном микроавтобусе в сопровождении охраны.

Скандал вокруг Долиной начался после того, как певица продала свою московскую квартиру, но позже заявила, что действовала под влиянием мошенников. В итоге суд признал сделку недействительной, но не обязал Долину вернуть деньги обратно покупательнице Полине Лурье. Это вызвало широкий общественный резонанс, а сама Долина стала объектом критики в соцсетях.

«Любимая певица Путина». Скандал вокруг Долиной попал в западные СМИ

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Долина 12 лет прятала в Подмосковье дворец, за который не платила налоги.