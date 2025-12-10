Долину не вырезали из фильма ТНТ с песней «За деньги — да»

Певицу Ларису Долину не вырезали из фильма телеканала ТНТ «Невероятные приключения Шурика». Об этом сообщает РБК.

Премьера фильма состоялась в кинотеатре «Октябрь». Отмечается, что в фильме Долина исполняет песню «За деньги — да», во время которой в зале пошел дождь из фальшивых денежных купюр. При этом, ранее в СМИ появилась информация о том, что певицу начали вырезать из новогодних фильмов.

Напомним, что Долина оказалась в центре скандала после попытки продать свою московскую квартиру. Когда сделка состоялась, певица обратилась в суд — она заявила, что действовала под влиянием мошенников. Суд аннулировал сделку, но не обязал Долину вернуть деньги обратно покупательнице Полине Лурье. Это вызвало широкий общественный резонанс, а сама Долина стала объектом критики в соцсетях.

Ранее Долина заявила, что вернет деньги Лурье.