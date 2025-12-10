Подавшая на развод Самойлова появилась в кинотеатре с Джиганом

Оксана Самойлова и певец Джиган были замечены в кинотеатре в центре Москвы, где проходит новогодняя премьера. Теперь это появление поклонники активно обсуждают.

© Московский Комсомолец

Дело в том, что несколько месяцев назад Оксана подала на развод со своим супругом. А тут неожиданно они оба появились в кинотеатре.

Правда, стоит отметит, что поцелуев и объятий бывших никто не дождался. Джиган вышел на красную дорожку с детьми первым, а спустя время Самойлова появилась одна и к Джигану не приближалась. Причём, её не все сразу узнали: брюнетка Оксана появилась с абсолютно белыми волосами.

На вопрос, как им живётся после развода, Оксана сообщила, что на самом деле ещё не может ответить на этот вопрос, потому что они до сих пор не развелись. Но при этом подтвердила, что "дороги назад уже нет", и она точно решила: с Джиганом больше не воссоединится. Самойлова сообщила, что заседания по поводу развода ещё предстоят.

Также Оксана рассказала, что после объявления о разводе прочитала про себя много разного от подписчиков в соцсетях, и не всегда лестного.

"Но мне кажется, меня все-таки поняли", - поделилась Самойлова.

Уже перед началом показа фильма "Невероятные приключения Шурика" журналисты, наблюдавшие весь вечер за супругами, спросили, в каких все-таки отношениях Джиган находится с почти бывшей супругой? Денис ответил коротко: "Мы в хороших отношениях".