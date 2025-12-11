Джиган выдал свое мнение о грядущем разводе с Самойловой

Рэпер гнет свою линию и не обращает внимания на решение жены

Пока Оксана Самойлова всерьез переживает по поводу предстоящего развода, ее пока еще благоверный страдать не собирается. Да и незачем, уверен Джиган.

Рэпер по-прежнему в отличном настроении, но не в предвкушении полной свободы от брачных уз. Он намерен оставаться законным мужем Самойловой и дальше. В беседе с Super исполнитель озвучил свой позитивный прогноз на ближайшее будущее.

Джиган считает, что помириться с супругой ему все-таки удастся.

«Отлично мы общаемся. Всегда у всех есть шансы», — заявил он в беседе с Super.

Тем временем Оксана очень тревожится из-за судебных тяжб. Она считает, что муж пока на таком позитиве, так как не верит в развод. А когда все же осознает, что пути назд нет, ждать от него можно всякое.

«И это мы еще детей делить не начали», — сокрушается Самойлова.

Она пока не озвучивала свои планы насчет наследников. Но многие догадываются, что модель захочет оставить с собой всех четверых детей. Едва ли Джигана устроит такой расклад, так что борьба ожидается нешуточная.