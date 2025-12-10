Исландия не отправит своего представителя на конкурс «Евровидение», который состоится в 2026 году в Вене, из-за участия Израиля в мероприятии. Об этом сообщает австрийская газета Der Standard.

Страна станет уже пятой участницей Европейского вещательного союза, отказавшейся от участия по этой причине. С таким же заявлением уже выступили Нидерланды, Испания, Словения и Ирландия. По информации словенского канала RTVSLO, который отказался транслировать Евровидение, Словения вместе с Черногорией, Исландией, Испанией, Турцией, Нидерландами и Алжиром запросили проведение тайного голосования по вопросу участия Израиля в конкурсе, но оно не состоялось.

При этом в России к конкурсу сложилось особое отношение. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов считает, что в последние годы музыкальный конкурс Евровидение, который некогда был интересным мероприятием, дискредитировал себя, а молодые россияне считают зазорным отправлять исполнителей от РФ для участия в нем.

Будущее «Евровидения» под угрозой

В 2025 году состоялось 69-е «Евровидение» — главный песенный конкурс Европы. Следующий конкурс, который пройдет в 2026 году, станет юбилейным. Когда, где и как «Евровидение» прошло в этом году — в материале «Вечерней Москвы».