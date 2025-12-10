Джонни Депп сыграет в экранизации «Мастера и Маргариты»

Американский актер Джонни Депп исполнит роль в новой экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом сообщает Variety.

Фильм был анонсирован на кинофестивале Red Sea Film Festival в Саудовской Аравии. Новая картина будет первой англоязычной экранизацией «Мастера и Маргариты». При этом, на данный момент у фильма еще нет режиссера, но уже есть продюсер — в этой роли выступит компания Джонни Деппа.

Съемки фильма запланированы на конец 2026 года. Какая именно роль достанется Деппу, пока неизвестно.

Ранее Джонни Депп вернулся к съемкам после долгого перерыва.