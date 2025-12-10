Машина едва не сбила Регину Тодоренко, гулявшую с детьми. Об этом стало известно из соцсетей.

Телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась, что ее чуть не сбил на дороге автомобиль, когда она прогуливалась с коляской для близнецов. По словам знаменитости, водитель не смотрел на дорогу, когда выезжал из двора.

«Почти сбили меня с коляской. И все из-за телефона. Водитель выезжает со своего двора, не смотрит ни на дорогу, ни на меня, ни на габариты своей машины. Уткнулся куда? Правильно — в телефон. Я ору. Машина тормозит в полуметре от нас», — рассказала она

Тодоренко призналась, что запретила бы использование гаджетов за рулем навсегда и для всех.

Напомним, Регина Тодоренко родила третьего сына в конце сентября 2025 года, о чем сообщила в своих соцсетях.

