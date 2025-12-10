«Любимая певица Путина». Скандал вокруг Долиной попал в западные СМИ

Про скандал вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной написали в американском журнале Vanity Fair. Как сообщает Telegram-канал «Антиглянец», издание переиначило историю «как готовый сценарий для Netflix».

По информации канала, Долина упоминается в статье как «любимая певица Путина», которая «передала сумки с наличными на хранение». Источниками для статьи послужили посты в соцсетях. Кроме того, в статье также упомянули самых ярких спикеров, высказавшихся по этому поводу — певицу Славу и российский Бургер-Кинг.

«Как комично читать переиначеную на западный манер знакомую историю, прямо готовый сценарий для Netflix. Из источников у издания были многочисленные рилсы, TikTok и Reddit. Так Долина предстала перед западными читателями, как “любимая поп-звезда президента”», — сообщает издание.

Долина стала объектом критики в соцсетях после того, как потребовала суд вернуть ей квартиру в Москве — ранее певица сама продала жилплощадь, но после подписания сделки заявила, что действовала под влиянием мошенников. Суд признал сделку недействительной, но не обязал Долину вернуть деньги обратно покупательнице.

