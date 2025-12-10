Шэрон Осборн рассказала о последних словах Оззи перед его смертью

Шэрон Осборн поделилась подробностями последних минут жизни своего мужа Оззи. 73-летняя вдова дала эмоциональное интервью, в котором рассказала, что они попрощались буквально за несколько минут до того, как его сердце остановилось.

Как пишет Radar Online, утром 22 июля Оззи проснулся около четырёх часов утра. Он плохо себя чувствовал, всю ночь несколько раз вставал, однако настоял на том, чтобы отправиться на раннюю тренировку в домашний спортзал. Перед тем как уйти, он обратился к Шэрон со словами: «Поцелуй меня. Обними меня крепко» — эти фразы стали последними, которые она услышала от него.

Спустя 20 минут Шэрон услышала крики и бросилась вниз. В спортзале она увидела супруга, у которого, как оказалось, случился сердечный приступ. Медики пытались его реанимировать, но, по словам Шэрон, шансов не было.

«Я прибежала вниз, и они пытались его реанимировать. Я сказала: “Не надо… оставьте его. Его нет”», — рассказала она в беседе с Пирсом Морганом.

По словам Шэрон, Оззи понимал, что его здоровье стремительно ухудшается. В этом году музыкант пережил несколько тяжёлых заболеваний — трижды перенёс пневмонию, страдал от сепсиса и сильнейших болей.

Врачи предупреждали его, что если он выйдет на сцену на запланированном финальном концерте в Бирмингеме, то может просто не выдержать нагрузки. Тем не менее, концерт состоялся — через две недели «принца тьмы» не стало.