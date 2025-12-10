Самая загадочная певица 90-х: как сейчас выглядит Линда

Певица Линда была одной из самых загадочных исполнительниц 90-х. Стиль артистки не вписывался в привычные рамки музыки того времени, а готический и порой даже безумный образ, пропитанный восточной эзотерикой, был крайне далек от привычных глянцевых знаменитостей эпохи. Несмотря на это, Линде удалось влюбить в свое творчество миллионы поклонников по всей России. Ее песни занимали вершины хит-парадов, а пластинки становились платиновыми.

Светлана Гейман родилась 29 апреля 1977 года в казахстанском Кентау. Позже ее семья переехала в Тольятти, а затем в Москву. Отец будущей звезды работал в финансовой сфере и являлся основателем «Лада-банка» и «Ипокомбанка», мать Александра — домохозяйка.

Уже в детстве Линда отличалась от других детей. Она спала по три часа в сутки и жила в собственном мире фантазий. Друзей у Светланы не было. После жизни в провинциальном городке мир столичных подростков казался ей чужим и непонятным. В Москве Линда стала заниматься в коллективе народного творчества в театре «Эрмитаж», а затем поступила в Государственное музыкальное училище имени Гнесиных на вокальное отделение.

В 1993 году во время финала конкурса «Поколение» в Юрмале ее заметил музыкальный продюсер Юрий Айзеншпис. Он также придумал начинающей артистке псевдоним «Линда». Похожим именем называла Светлану бабушка.

Айзеншпис организовал для подопечной первые выступления, а также съемки дебютного видеоклипа на песню «Игра с огнем». Тогда же певица познакомилась с Максимом Фадеевым. С его помощью Линда записала дебютный альбом «Песни тибетских лам». Пластинка разошлась тиражом 250 тысяч копий и стала настоящей сенсацией для российских музыкальных критиков. Они хоть и отмечали «не самые лучшие вокальные данные» артистки, но вынуждены были смириться с харизмой Светланы и ее экстравагантным стилем.

Второй студийный альбом Линды — «Ворона» — оказался гораздо успешнее. Пластинка разошлась тиражом более 2 миллионов 100 тысяч копий и стала третьей по популярности в России. Необычная музыка в стиле трип-рок с этническими мотивами собирала стадионы по всей стране.

«Нулевые» стали переломным моментом в творческом пути артистки. Из-за нового контракта ей пришлось расстаться с Максимом Фадеевым. Продюсер отреагировал на уход Линды довольно жестко и, по слухам, даже закрыл для нее доступ на телевидение.

«Во-первых, мне предложили контракт с Universal, но без Макса. Это его очень обидело», — рассказывает звезда. — «А во-вторых, финансовый источник поменял русло. У моего отца начались проблемы с деньгами, а ведь раньше именно он давал деньги на студию, клипы».

Тогда же в жизни певицы появился композитор Стефанос Корколис, работавший с Metallica и Милен Фармер. Сначала она влюбилась в его музыку, а затем и в него самого. В 2012 году пара объявила о свадьбе. К сожалению, семейное счастье артистки длилось недолго. Уже в 2014 году Стефанос и Линда расстались. Брак не выдержал творческих и бытовых разногласий.

Всего за свою карьеру Линда выпустила десять студийных альбомов. Хотя популярность певицы несколько снизилась по сравнению с пиком 90-х, она по-прежнему обладает большим числом преданных фанатов и регулярно выходит на сцену.

Как сейчас выглядит самая необычная легенда отечественной музыки — в галерее «Рамблера».