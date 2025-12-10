Цыганова предложила передать дом Лободы циркачам или пенсионерам

Светлана не может его продать.

Продажа роскошного подмосковного особняка Светланы Лободы затянулась. Покинувшая Россию певица все еще не может от него избавиться. Сейчас объект недвижимости оценивается в 850 миллионов рублей. Общественность активно обсуждает его дальнейшую судьбу. Глава ФПБК Виталий Бородин, к примеру, призывал конфисковать эту резиденцию. Он настаивал, что имущество должно перейти в пользу государства.

Своим мнением поделилась и певица Вика Цыганова. В беседе с изданием «Абзац» она предложила властям иное использование особняка. Исполнительница считает, что если люди покинули страну и выступили против ее позиции, они не должны возвращаться. Их имущество следует передать тем, кто в нем нуждается. Цыганова считает, что на территории особняка можно создать благотворительный приют.

«Можно создать дом для артистов цирка или пенсионеров», — порассуждала Вика.

Напомним, Светлана Лобода уехала из России после начала СВО. Артистка публично выразила несогласие с политикой нашей страны. После этого она выставила на продажу свою роскошную подмосковную резиденцию в селе Николо-Урюпино. Именно ее Лобода и не может продать.