«Ни за какие коврижки не вернет»: Кушанашвили заявил, что не верит Долиной

Телеведущий Отар Кушанашвили в шоу «Каково?!» заявил, что не верит словам народной артистки России Ларисе Долиной. Певица в выпуске «Пусть говорят» пообещала вернуть деньги покупательнице своей квартиры Полине Лурье.

По словам журналиста, важно смотреть на формулировки, которые использовала Долина. Так, он обратил внимание на то, что она говорила о возврате средств обтекаемо, не называя конкретные сроки.

— Долина, если ее не принудить, никогда ни за какие коврижки не вернет деньги. Она приготовила себе запасной аэродром. Она скажет: «Помните, я в том эфире еще сказала, что денег у меня нет?», — отметил Кушанашвили.

Долина решила вернуть всю сумму Лурье, уплаченную за проданную ей квартиру. Хотя у нее пока нет всех 112 миллионов рублей, она собирается сделать все возможное, чтобы полностью рассчитаться. Кто такая Полина Лурье и чем она занимается — в материале «Вечерней Москвы».

Коллеги отреагировали на скандал с Долиной

Ранее председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предложил руководству Москвы выкупить столичную квартиру звезды и создать там музей мошенничества. По мнению депутата, это убережет от печальной участи будущие поколения россиян. Какое решение может принять Верховный суд в деле Долиной и Лурье — в материале «ВМ».