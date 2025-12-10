«Символические ритуалы»: Чумаков рассказал о планах на Новый год

Певец и телеведущий Алексей Чумаков, в интервью для «Пятого канала» заявил, что планирует встретить Новый год дома в кругу семьи.

Артист признался, что уже много лет встречает Новый год только в кругу семьи. Для него это самое важное событие, и он не представляет себе праздника вне домашнего очага. По словам Чумакова, он верит в теорию о том, что весь год человек проведет с тем, с кем встретит праздник.

Чумаков поделился семейными традициями, которые его близкие соблюдают каждый год. Он отметил, что во время боя курантов члены семьи загадывают желания и проводят небольшие символические ритуалы. После этого, как рассказал певец, все встают, слушают гимн и вместе его поют — этот момент он считает особенно важным.

Ранее Чумаков признался в беседе с журналистами, что его жена, певица Юлия Ковальчук, спасла его от инвалидности. Артист игнорировал боли в спине, в результате, практически утратил способность передвигаться. Ковальчук настояла на госпитализации, Чумаков оказался на операционном столе и перенес экстренную операцию на позвоночнике.