Анфиса Чехова впервые раскрыла семейный статус: появилась с новым мужчиной

Ведущая некогда популярной передачи "Секс с Анфисой Чеховой" приехала на презентацию телеканала, да не одна, а в сопровождении импозантного мужчины. О том, что у Чеховой новый избранник, слухи ходили давно. В какой-то момент Анфиса начала показывать уже своего возлюбленного в соцсетях. И вот она, наконец, представила избранника общественности.

© Московский Комсомолец

Что интересно, на мероприятии кавалера Чеховой стали называть уже её мужем, но Анфиса тут же поправила журналистов.

"У меня еще нет мужа, у меня есть жених. Не перепрыгивайте важную ступень - свадьбу", - улыбалась звезда.

Также Анфиса рассказала "МК", как складываются взаимоотношения с будущим супругом.

"У нас нормальная пара, у которой все бывает- и конфликты, и когда кто-то первым идёт на уступки", - поведала Чехова.

На вопрос, кто же все-таки делает первым шаг к примирению во время ссоры, жених Чеховой коротко ответил:" Я".

Напомним, что Анфиса Чехова встречается с продюсером Александром Златопольским. Они познакомились во время церемонии вручения наград: Александру удалось заполучить номер телефона ведущей- ну и после этого все завертелось.