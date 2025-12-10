Отар Кушанашвили отказался верить Долиной

Российский телеведущий Отар Кушанашвили отказался верить словам певицы Ларисы Долиной, которая пообещала вернуть деньги покупательнице своей квартиры Полине Лурье, после того как суд вернул певице недвижимость, а Лурье оставил без денег и приобретенного жилья. О деле народной артистки России он высказался в шоу «Каково?!», выпуск вышел на YouTube.

«Лариса Долина, если ее не принудить, никогда ни за какие коврижки не вернет деньги Полине Лурье, (...) хотя и пообещала это сделать», — сказал ведущий.

По словам Кушанашвили, он пришел к такому выводу на основании высказываний певицы в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. В частности, он отметил, что Долина не озвучила сроки возвращения денег.

Заявление артистки о том, что сейчас у нее нет денег, которые она планирует вернуть Лурье, ведущий назвал хитростью. «Таким образом она приготовила себе запасной аэродром. Она скажет: "Помните, я в том эфире еще сказала, что денег у меня нет?"» — объяснил Кушанашвили.

Долина в эфире «Пусть говорят» заявила, что мошенническая схема, жертвой которой она оказалась, не имеет отношения к Лурье, и пообещала вернуть ей потраченные на квартиру средства. «Этих денег у меня нет, но я на всю страну обещаю в полном объеме все вернуть», — сказала артистка, не уточнив, когда именно она планирует это сделать.

Лариса Долина, будучи под влиянием мошенников, продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей, а вырученные средства и свои сбережения передала аферистам. Позднее суды вернули артистке недвижимость. Покупательница квартиры, 34-летняя предпринимательница, мать-одиночка Полина Лурье осталась без жилья и не получила обратно деньги.