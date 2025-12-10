Звезда КВН раскрыла проблему со здоровьем

Бывшая участница КВН и комедийная актриса Ольга Картункова заявила, что до сих пор сталкивается с последствиями из-за серьезной травмы ноги, которую она получила более 10 лет назад.

Об этом юмористка рассказала в шоу «Вопрос ребром», выпуск вышел в соцсети «ВКонтакте».

«Я до сих пор хожу в протезе, у меня висячая стопа, это нужно все контролировать», — сказала Картункова.

Она добавила, что у нее возникают отеки ноги.

Звезда КВН также напомнила, что стала бороться с лишним весом и сильно похудела, поскольку это понадобилось для восстановления после травмы.

«Мне сказали: либо я вообще лишусь ноги, либо у меня хотя бы что-то останется. Я была вынуждена просто похудеть», — подчеркнула Картункова.

Юмористка добавила, что если бы не проблемы с ногой, то она осталась бы в прежнем весе, поскольку он ее устраивал.

Ранее Картункова призналась, что у нее возникали мысли о том, чтобы бросить карьеру в юморе. По словам юмористки, причиной были негативные комментарии в соцсетях.

Фильм с Кологривым, резкое похудение, развод: как живет Ольга Картункова

Картункова сломала ногу в 2013 году. Юмористка отмечала, что в результате травмы у нее порвался нерв и она не могла управлять ногой как обычно. Звезде КВН делали операции в Москве и Израиле.