Что может грозить Долиной из-за неуплаты налога за «тайный дворец»

Адвокат Александр Бенхин прокомментировал новость о неуплате певицей Ларисой Долиной налогов на ее особняк в закрытом поселке Славино. В беседе с News.ru он не исключил того, что Федеральная налоговая служба обратится в суд по данному вопросу.

Вместе с тем собеседник уточнил, что сначала необходимо подтвердить то, что жилой объект был введен в эксплуатацию. По его мнению, артистка не специально не платила налоги за это жилье.

Однако, если это было сделано намеренно, доказать это не представляется возможным, заявил Бенхин. По его словам, события будут развиваться исходя из позиции ФНС.

Коллеги отреагировали на скандал с Долиной

Если налоговая подаст в суд на Долину, ссылаясь на аэрофотосъемку, доказывающую, что дом был построен много лет назад и не эксплуатировался, соответственно, налоги на недвижимость не платились, то теоретически возможен иск, отметил Бенхин.

Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщили, что Долина не уплачивала налоги за свой «тайный дворец» в Московской области на протяжении 12 лет. С роскошного имения певицы, расположенного в закрытом поселке Славино, бюджет недополучил порядка миллиона рублей.